Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам
Краска с разметки в Ижевске успешно прошла лабораторные испытания. Об этом «Комсомолке» сообщили в общественной организации «Автомобильная Удмуртия».
При этом горожане замечают, что разметка уже побледнела. Также она не проходит проверку ретрорефлектометром, который показывает коэффициенты видимости разметки в дневное и ночное время (светоотражение и световозвращение). Госту не соответствует примерно 20-25% разметки.
По предположению подрядчика, проблема связана с тем, что во многих местах разметку наносили вручную.
"Комсомолка" запечатлела, как выглядела разметка на перекрестке улиц Советской и Орджоникидзе 13 июня и 4 июля. Результаты не радуют.
Так разметка выглядела 13 июня этого годаФото: Анастасия Захарова
А так разметка выглядела 4 июляФото: Анастасия Захарова
При эксплуатации допускается, чтобы показатели ретрорефлектометра были ниже нормы не больше, чем на 25%. Гарантийный срок (3 месяца) еще не вышел, но во многих местах этот показатели уже сейчас гораздо ниже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Видео: что происходит за забором Центральной площади Ижевска?
Дорожники начали ремонт на трассе Ижевск-Сарапул
Ремонт дороги начался на улице Берша
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»