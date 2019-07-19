2019-07-19T06:54:55+03:00
Общество

Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам

При этом разметка не прошла проверку по другим показателям
Анастасия Захарова
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Так проверяют разметку с помощью ретрорефлектометраТак проверяют разметку с помощью ретрорефлектометраФото: Анастасия Захарова
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Краска с разметки в Ижевске успешно прошла лабораторные испытания. Об этом «Комсомолке» сообщили в общественной организации «Автомобильная Удмуртия».

При этом горожане замечают, что разметка уже побледнела. Также она не проходит проверку ретрорефлектометром, который показывает коэффициенты видимости разметки в дневное и ночное время (светоотражение и световозвращение). Госту не соответствует примерно 20-25% разметки.

По предположению подрядчика, проблема связана с тем, что во многих местах разметку наносили вручную.

"Комсомолка" запечатлела, как выглядела разметка на перекрестке улиц Советской и Орджоникидзе 13 июня и 4 июля. Результаты не радуют.

Так разметка выглядела 13 июня этого года Фото: Анастасия Захарова

Так разметка выглядела 13 июня этого годаФото: Анастасия Захарова

А так разметка выглядела 4 июля Фото: Анастасия Захарова

А так разметка выглядела 4 июляФото: Анастасия Захарова

При эксплуатации допускается, чтобы показатели ретрорефлектометра были ниже нормы не больше, чем на 25%. Гарантийный срок (3 месяца) еще не вышел, но во многих местах этот показатели уже сейчас гораздо ниже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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