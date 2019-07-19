9 забавных фото животных во время «тихого часа»
Когда лето наконец-то пришло в Ижевск, за животными из зоопарка Удмуртии стало наблюдать еще интереснее. Точнее, можно утонуть в умилении, глядя на то, как питомцы пытаются пристроиться в тенечек и поспать.
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Местному жителю Александру Бочкареву удалось сделать 10 фотографий, на которых животные очень мило спят в жару.
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy
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ИСТОЧНИК KP.RU
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