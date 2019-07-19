2019-07-19T12:24:12+03:00
Общество

9 забавных фото животных во время «тихого часа»

В жару так и хочется забраться подальше в тенек и поспать
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: @guzhemze_gurtyn_umoyФото: @guzhemze_gurtyn_umoy
Изменить размер текста:

Когда лето наконец-то пришло в Ижевск, за животными из зоопарка Удмуртии стало наблюдать еще интереснее. Точнее, можно утонуть в умилении, глядя на то, как питомцы пытаются пристроиться в тенечек и поспать.

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Местному жителю Александру Бочкареву удалось сделать 10 фотографий, на которых животные очень мило спят в жару.

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

Фото: @guzhemze_gurtyn_umoy

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ранее мы писали о пропаже двух девочек . Вы не поверите, где нашли вторую девочку.

- Как так получилось, что 4-летнюю девочку нашли одну в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Решивший заработать на криптовалюте ижевчанин, лишился крупной суммы
Девочек, сбежавших из лагеря под Ижевском, нашли
В выходные сразу на нескольких улицах Ижевска ограничат движение
4-летняя девочка ушла из детского сада в Удмуртии
Одну из пропавших в Удмуртии девочек нашли
В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад
В Удмуртии разыскивают двух подростков, которые сбежали из лагеря
В зоопарке Ижевска появилась новая композиция
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников
Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам
Известный журналист скончался в Удмуртии
Что рассказал о заводе в Камбарке первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО»
Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии