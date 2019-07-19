СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-19T11:25:29+03:00

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Девочек, сбежавших из лагеря под Ижевском, нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Одну из пропавших девочек нашли в Удмуртии, а вторую в городе Краснокамск, что в Пермском крае.

Напомним, 18 июля прошла информация о пропаже двух девушек – они жительницы Перми, приехали в оздоровительный лагерь в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU