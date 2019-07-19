4-летняя девочка ушла из детского сада в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-19T11:48:46+03:00

Ребенка заметили жители, когда он один ехал в автобусе

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Прокуратура Сарапула (Удмуртия) провела проверку на выявление причин, по которым 4-летняя девочка ушла из детского сада без сопровождения взрослых. Установлено, что когда дети играли в группе, воспитатель решила уйти и оставила их под присмотром помощника. В этот момент девочка смогла сбежать с территории детского сада.

- Ее нашли спустя некоторое время в общественном транспорте без сопровождения взрослых, пассажиры вызвали полицию, которая передала девочку родителям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Выявили, что был не только ненадлежащий контроль со стороны работников, но и выходы из учреждения никто не контролирует. Как результат – двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности и усилили пропускной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU