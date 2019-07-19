Приехавший в гости в Удмуртию мужчина решил напугать полицейских муляжом гранаты
Житель Курганской области приехал в Удмуртию к знакомой женщине и решил напугать полицейских муляжом гранаты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 29-летний молодой человек накануне случившегося выпивал, после этого он взял муляж гранаты и пошел в отдел полиции. Сотрудникам он показал муляж, ничем не отличающийся от настоящей гранаты и выдернул чеку, - сообщает ведомство.
В итоге нарушителя задержали, муляж гранаты изъяли. В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы произошедшего. А также обстоятельства, при которых муляж гранаты оказался у мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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