2019-07-19T14:32:06+03:00
Общество

В воскресенье в Удмуртии станет прохладнее

20 июля температура плавно начнет понижаться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Выходные в Удмуртии обещают быть жаркими. Синоптики сообщают, что в 19 июля, в пятницу, температура достигнет своего максимума – около +28 градусов. Ночью – +25 градусов.

20 июля, в субботу, жара пойдет плавно на спад - +26 градусов днем и +14 градусов ночью.

А вот в воскресенье, 21 июля жители республики почувствуют понижение температур. Днем +24…+19 градусов, ночью +18 градусов.

В понедельник, 22 июля, станет ощутимо прохладно – днем +18…+23 градуса, ночью +11…+16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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