2019-07-19T15:14:51+03:00
Общество

В Ижевске открывается бар на крыше

Теперь можно будет наслаждаться едой и напитками на высоте пятого этажа
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/bar173Фото: vk.com/bar173
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 июля, в Ижевске открывается бар на крыше «173» (18+) - достаточно интересный формат для нашего города. Как рассказывают организаторы, он венчает целый комплекс ресторанов и кафе комплекса «Свободы, 173».

- Каждый уикенд мы будем транслировать самую летнюю музыку, приглашая диджеев на нашу милую крышу, а по субботам устраивая барбекю-вечеринки со специальным блюдом недели - надеемся, это станет нашей доброй традицией, - рассказывают организаторы.

Фото: vk.com/bar173

Фото: vk.com/bar173

Среди блюд будет мясо, рыба и овощи на углях. Большое разнообразие напитков.

Когда: 19 июля, 18.00

Где: ул. Свободы, 173

Имеется 40 посадочных мест.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что делал бывший глава Удмуртии, который находится под домашним арестом, на улице? Выясняла «Комсомолка».

- Как житель Курганской области решил подшутить над полицейскими из Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам
Из-за ночного забега в Ижевске ограничат движение по набережной
Приехавший в гости в Удмуртию мужчина решил напугать полицейских муляжом гранаты
Арестованного экс-главу Удмуртии заметили на прогулке
В воскресенье в Удмуртии станет прохладнее
Решивший заработать на криптовалюте ижевчанин, лишился крупной суммы
9 забавных фото животных во время «тихого часа»
Девочек, сбежавших из лагеря под Ижевском, нашли
В выходные сразу на нескольких улицах Ижевска ограничат движение
4-летняя девочка ушла из детского сада в Удмуртии
Одну из пропавших в Удмуртии девочек нашли
В одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад
В Удмуртии разыскивают двух подростков, которые сбежали из лагеря
В зоопарке Ижевска появилась новая композиция
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева разыграла своих поклонников
Краска на разметке в Ижевске соответствует нормам
Известный журналист скончался в Удмуртии
Что рассказал о заводе в Камбарке первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО»
Вопрос возрождения клуба юных моряков обсудили в Ижевске
Двое детей на электросамокате пострадали в ДТП в Удмуртии