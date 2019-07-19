В Ижевске открывается бар на крыше
В пятницу, 19 июля, в Ижевске открывается бар на крыше «173» (18+) - достаточно интересный формат для нашего города. Как рассказывают организаторы, он венчает целый комплекс ресторанов и кафе комплекса «Свободы, 173».
- Каждый уикенд мы будем транслировать самую летнюю музыку, приглашая диджеев на нашу милую крышу, а по субботам устраивая барбекю-вечеринки со специальным блюдом недели - надеемся, это станет нашей доброй традицией, - рассказывают организаторы.
Фото: vk.com/bar173
Среди блюд будет мясо, рыба и овощи на углях. Большое разнообразие напитков.
Когда: 19 июля, 18.00
Где: ул. Свободы, 173
Имеется 40 посадочных мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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