СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-19T15:14:51+03:00

Теперь можно будет наслаждаться едой и напитками на высоте пятого этажа

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В пятницу, 19 июля, в Ижевске открывается бар на крыше «173» (18+) - достаточно интересный формат для нашего города. Как рассказывают организаторы, он венчает целый комплекс ресторанов и кафе комплекса «Свободы, 173».

- Каждый уикенд мы будем транслировать самую летнюю музыку, приглашая диджеев на нашу милую крышу, а по субботам устраивая барбекю-вечеринки со специальным блюдом недели - надеемся, это станет нашей доброй традицией, - рассказывают организаторы.

Фото: vk.com/bar173

Среди блюд будет мясо, рыба и овощи на углях. Большое разнообразие напитков.

Когда: 19 июля, 18.00

Где: ул. Свободы, 173

Имеется 40 посадочных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU