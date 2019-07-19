2019-07-19T17:07:32+03:00
Общество

Как сохранить растения на приусадебном участке во время затяжных дождей?

В этом году лето не радует особенно садоводов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Лето 2019 года выдалось не таким и жарким и очень дождливым. В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждаем вместе с ведущей Верой Орловой и садоводом Тамарой Халимовой обсуждаем как во время затяжных дождей сохранить растения на своем участке.

Как сохранить растения на приусадебном участке во время затяжных дождей?

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А также отвечаем на вопросы слушателей и разбираемся чем опасна такая болезнь растений, как фитофтора.

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- Что делал бывший глава Удмуртии, который находится под домашним арестом, на улице? Выясняла "Комсомолка".

- Вот это да! Вы тоже чувствуете на улице июльскую жару? Бегом на пляж, нужно же когда-то открывать сезон. К слову, в воскресенье уже будет прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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