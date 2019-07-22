Спасатели помогли подросткам из Удмуртии выбраться из реки с сильным течением
В Удмуртии спасатели помогли подросткам справиться с течением. Об этом сообщается в группе ОСВОД республики Вконтакте.
- 21 июля группа подростков в возрасте 14-15 лет пришли купаться в район «Старой башни» в Сарапуле. Двое их них нырнули с высокого берега, прокатиться на надувной автопокрышке. В этом месте течение оказалось сильное и ребят унесло. Когда остальные заметили, что их друзья пропали из виду они позвонили в ЕДДС. В это время добровольцы-осводовцы во время патрулирования заметили двух подростков, которые не могли справиться с течением. Спасатели забрали ребят в катер и доставили на берег, - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что купаться в районе «Старой башни» запрещено. Также спасатели-добровольцы ведут наблюдению за купающимися, проводят беседы с населением о мерах безопасности, готовы оказать помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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