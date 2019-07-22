Судебный пристав в Удмуртии случайно нашел находившегося в розыске осужденного
В Удмуртии судебный пристав случайно нашел находившегося в розыске осужденного. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
- Жительница Глазова не платила алименты, у нее образовался долг 220 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе женщины. По адресу проживая ее не оказалось. Пристав обратился к соседям узнать, где она может находиться. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске, - сообщает ведомство.
Мужчина был осужден за незаконное приобретение, хранение, распространение психотропных веществ условно. В течение испытательного срока мужчина должен был раз в месяц проходить обследование на необходимость лечения от наркозависимости. Осужденный не явился на регистрацию без уважительных причин, поэтому его объявили в розыск.
На данный момент он задержан и передан сотрудникам полиции для заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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