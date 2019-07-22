Судебный пристав в Удмуртии случайно нашел находившегося в розыске осужденного

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-22T07:21:27+03:00

Он был осужден за незаконное распространение наркотиков

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии судебный пристав случайно нашел находившегося в розыске осужденного. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- Жительница Глазова не платила алименты, у нее образовался долг 220 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе женщины. По адресу проживая ее не оказалось. Пристав обратился к соседям узнать, где она может находиться. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске, - сообщает ведомство.

Мужчина был осужден за незаконное приобретение, хранение, распространение психотропных веществ условно. В течение испытательного срока мужчина должен был раз в месяц проходить обследование на необходимость лечения от наркозависимости. Осужденный не явился на регистрацию без уважительных причин, поэтому его объявили в розыск.

На данный момент он задержан и передан сотрудникам полиции для заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Насколько снизилось количество работающих пенсионеров в Удмуртии за последние четыре года?

- История со счастливым концом. Спасатели помогли подросткам справиться с сильным течением.

ИСТОЧНИК KP.RU