Количество работающих пенсионеров в Удмуртии снизилось почти в два раза

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-22T06:56:02+03:00

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В Удмуртии количество работающих пенсионеров за последние четыре года снизилось на 43%. Об этом сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные отделения Пенсионного фонда по республике.

- В 2016 году таких было 154,9 тысяч человек, а на 1 января 2019 года – 88,5 тысяч человек. Причиной является решение не индексировать пенсию работающим пенсионерам, - говорится в сообщении.

При этом доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров также уменьшилась. На 1 января 2016 года работали 35% пенсионеров республики, к началу 2016 года это цифра снизилась до 19,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU