2019-07-22T11:52:57+03:00
Общество

Ограничение движения по улице 10 лет Октября в Ижевске продлили

Ранее сообщали, что ограничение будет действовать до 06:00 22 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Софья СамойловаФото: Софья Самойлова
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В Ижевске продлили ограничение по улице 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с проведением ремонт по строительству теплотрассы, ограничение движения по улице 10 лет Октября перед пересечением с улицей Пушкинская продлили до 18:00 22 июля, - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ограничение снимут 22 июля в 06:00. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

По информации пресс-службы Ижевска, ограничение продлили до полуночи 22 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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