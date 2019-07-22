Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии
В Удмуртии за три недели осводовцы очистили 10 водоемов. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в УР».
- Дайверы обследовали четыре водоема в Алнашском районе, три в Завьяловском, два в Шарканском, и один пруд в Киясовском районе. Теперь жители таких сел, как Ягул, Каменное, Русский Вожой , Алнаши и Варзи-Ятчи, Удмуртский Тоймобаш, Ильдибаево, Шаркан, Кушто-Ключ, а также в поселке Камский берег в урочище Голюшурма смогут купаться в безопасности, - сообщает пресс-служба.
Напомним, спасатели помогли подросткам справиться с сильным течением.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Насколько снизилось количество работающих пенсионеров в Удмуртии за последние четыре года?
- В Удмуртии случайно нашли мужчину, который был в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»