Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-22T08:06:09+03:00

После очистки можно открывать пляжи и места массового отдыха

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В Удмуртии за три недели осводовцы очистили 10 водоемов. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в УР».

- Дайверы обследовали четыре водоема в Алнашском районе, три в Завьяловском, два в Шарканском, и один пруд в Киясовском районе. Теперь жители таких сел, как Ягул, Каменное, Русский Вожой , Алнаши и Варзи-Ятчи, Удмуртский Тоймобаш, Ильдибаево, Шаркан, Кушто-Ключ, а также в поселке Камский берег в урочище Голюшурма смогут купаться в безопасности, - сообщает пресс-служба.

Напомним, спасатели помогли подросткам справиться с сильным течением.

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ИСТОЧНИК KP.RU