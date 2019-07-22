Ижевчанка утонула во время сплава на байдарках
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления двух человек во время сплава на байдарках на реке Чепца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Восемь ижевчан поехали на сплав по реке Чепца и Лоза. Они не уведомили ГУ МЧС России по республике и не согласовывали маршрут. 21 июля около села Полом Кезского района байдарка с двумя пассажирами – 30-летней женщиной и 33-летним мужчиной попала в водоворот и опрокинулась, - сообщает ведомство.
В результате женщина утонула, а мужчину удалось спасти, его отвезли в больницу. На данный момент продолжаются поисковые мероприятия по обнаружению тела женщины. На место происшествия выехали следователи, чтобы произвести осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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