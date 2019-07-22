Ижевчанка утонула во время сплава на байдарках

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-22T09:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту утопления двух человек во время сплава на байдарках на реке Чепца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Восемь ижевчан поехали на сплав по реке Чепца и Лоза. Они не уведомили ГУ МЧС России по республике и не согласовывали маршрут. 21 июля около села Полом Кезского района байдарка с двумя пассажирами – 30-летней женщиной и 33-летним мужчиной попала в водоворот и опрокинулась, - сообщает ведомство.

В результате женщина утонула, а мужчину удалось спасти, его отвезли в больницу. На данный момент продолжаются поисковые мероприятия по обнаружению тела женщины. На место происшествия выехали следователи, чтобы произвести осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В ОСВОД по Удмуртии рассказали, сколько водоемов было очищено в республике.

- В Удмуртии случайно нашли мужчину, который был в розыске.

- История со счастливым концом. Спасатели помогли подросткам справиться с сильным течением.

ИСТОЧНИК KP.RU