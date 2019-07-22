В погоне за легкими деньгами: житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей, решив заработать на бирже

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-22T11:12:04+03:00

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В Удмуртии 49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина несколько месяцев назад зашел на один из сайтов, где предлагалось заработать деньги на бирже. Он открыл специальный счет, периодически созваниваясь, с консультантом, который ему подсказывал суммы для получения максимальной прибыли. Деньги мужчина брал в банке. Когда он внес почти 1,5 млн рублей, то решил обналичить прибыль, но не смог. Консультанты ему советовали внести еще денег и после этого перестали выходить на связь, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии обращается к гражданам: будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми в сети Интернет. Если вам поступило предложение о «выгодном» вложении денежных средств, тщательно изучите информацию о данной компании, прежде чем переводить деньги на предлагаемые счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU