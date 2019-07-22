Испытания теплосетей в центральной части Ижевска начнутся позже

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-22T10:21:24+03:00

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В Ижевске очередной этап испытания теплосетей, который будет проходить в центральной части города, перенесли. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Начало испытаний планировалось на 23 июля. Так, учитывая все изменения, начало этапа начнется 25 июля и продлится до 7 августа, - сообщает ведомство.

В связи с этим в указанный период не будет горячей воды по адресам:

- Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7;

- В.Сивкова 194;

- К.Маркса 218;

- Коммунаров 214а, 216а, 216б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285;

- Красноармейская 173, 175;

- Красногеройская 12, 14, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63б, 69а, 71, 77;

- Ленина 75;

-Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70;

- Ломоносова 2, 4, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;

- М.Горького 71;

- Пушкинская 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215;

- Советская 19, 21, 21а, 25, 31, 41, 66;

- Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;

- Университетская 1.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU