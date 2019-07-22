Готовят на плитках и боятся пожара: жители поселка Машиностроителей в Ижевске месяц живут без газа

Почти месяц жители в поселке Машиностроитель живут без газа. В июне в домах прошла плановая проверка газового оборудования, после чего почти весь район отключили. Сейчас жители 33 домов, оставшихся без «голубого топлива», вынуждены готовить на электроплитках. Это довольно опасно – дома ветхие и жильцы боятся, что проводка может вспыхнуть в любой момент… Почему отключили газ и как решается проблема, выяснила «Комсомолка».

В таком состоянии находится электрощиток в доме. Фото: Светлана Тарасова

«НОШУ ЕДУ ИЗ СТОЛОВОЙ»

Дома начали отключать с 25 по 28 июня – сначала ресурс перекрыли в 33 домах. Жителям объяснили – отсутствие вентиляции может быть очень опасно. Их, однако, такое объяснение не устроило.

- Мы пользуемся газом 40 лет. И ни у кого не возникало никаких претензий, - возмущается жительница Светлана. Она живет в одном из домов уже шесть лет – У нас в домах живут многодетные семьи. Сейчас приходится готовить на электроплитках – а ведь состояние проводки оставляет желать лучшего. Мы боимся, что однажды проводку может замкнуть – и начнется пожар.

Сама Светлана приносит еду из столовой.

- Почти все дома аварийные, хотя некоторые из них не признаны таковыми. Я боюсь, что прокладывать вентиляцию просто опасно, - говорит Светлана.

Отметим, что по состоянию на 12 июля без газа оставались 23 дома. Из них девять домов признаны аварийными. Жителям предложили переехать в маневренный фонд.

ПУГАЮЩАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В службе газораспределения Ижевска сообщили, что голубое топливо отключили из-за изменений в федеральном законодательстве.

С 2017 года при наличии угрозы аварии или утечек исполнитель обязан немедленно отключать газ без уведомления заказчика.Фото: Светлана Тарасова

- Отсутствие вентиляции при наличии газа в квартире может создать условия для возникновения несчастных случаев, взрывов, отравлений. Жителям необходимо смонтировать вентиляционные каналы, проверить их работоспособность, пригласить специализированную организацию для проверки наличия тяги. В случае отсутствия замечаний газоснабжение будет оперативно восстановлено. Для восстановления газоснабжения другого варианта нет, - сообщили в службе газораспределения.

Как только в домах решат проблему с вентиляцией, газ вернут.

Однако кто должен будет уладить этот вопрос? Какие суммы на это понадобятся? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы позвонили в управляющую компанию, в ведении которой находится дом. В диспетчерской в ответ на наши вопросы бросили трубку.

Когда мы позвонили под видом жителей поселка Машиностроителей, нам сказали, что в платежках появится дополнительная строчка на вентиляцию – именно за счет этих средств и будет собираться нужная сумма. Предположительно, с каждого квадратного метра жители будут отдавать 5 рублей. Однако для этого нужно согласие жильцов на общедомовом собрании. Что будет, если жители не согласятся с такой мерой, в управляющей компании не пояснили.

Тем временем, сами жители говорят, что в управляющей компании каждый день называют разные суммы ремонта.

- Мы составляем список, в каких домах жители хотят делать вентиляцию. Жильцы оплатят работы сами, это около 12 тысяч с квартиры получается. Впрочем, все индивидуально и зависит от жилища. В аварийных домах часть работ оплатит государство. Будем проводить вентиляционные каналы за счет средств на текущий ремонт. Пока не сделаем вентиляцию, газа не будет, - сказали в управляющей компании в разговоре с одной из жительниц. Аудиозапись разговора есть в распоряжении «Комсомолки».

Ясно одно – платить жителям все-таки придется.

- Почему нельзя проложить вентиляцию на счет средств на капремонт? – задаются вопросом жители.

- Ремонт вентиляции не заложен в минимальный перечень работ по капремонту. В этой ситуации управляющая компания должна предложить собственникам вариант решения проблемы и финансирования. Собственники могут найти другого подрядчика, который сделает ремонт дешевле и предложить управляющей компании заключить договор с ним. Однако действия управляющей компании законны, - прокомментировал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас проводится проверка правомерности отключения газа.

- Вернуть газ возможно только при участии собственников в собраниях. Тогда восстановление газа возможно до 15 августа 2019 года во всех домах, - говорят в администрации города.

ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОВОДИТЬ ОПАСНО?

Дома в Машиностроителе ветхие или аварийные. Поэтому жители опасаются, что проводить вентиляцию опасно. Однако специалист по вентиляции Андрей Якутов так не думает.

- Вентиляционные трубы достаточно легкие. Их можно вывести через улицу, и нагрузка на дом будет несильной. Принудительная вентиляция с вентилятором тяжелее естественной. Однако в большинстве домов вентиляция естественная, и она не создаст сильную нагрузку на дом, - говорит Андрей Якутов.

Отметим, что дома, о которых идет речь, были построены в период с 1957 по 1960 года. Газ в них был проведен в 1997 году. По данным городской администрации при строительстве домов до 1987-1988 годов в проектах не были предусмотрены вентиляционные каналы (отметим, что по данным газораспределяющей компании, в проекте есть вентиляционные каналы – прим. ред.).

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