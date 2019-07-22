Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
В Удмуртии 20 июля, в субботу, на 19 километре трассы «Ижевск-Сарапул» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 41-летняя женщина водитель «Лада-Иксрей» при повороте налево врезалась в машину «ВАЗ-2107», под управлением 73-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП получили травмы водители машин и пассажирки «ВАЗ-2107» женщины 71, 78 и 80 лет. Самую старшую женщину отвезли в больницу, где позже она скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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