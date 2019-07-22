2019-07-22T16:39:57+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

ДТП произошло 20 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 20 июля, в субботу, на 19 километре трассы «Ижевск-Сарапул» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 41-летняя женщина водитель «Лада-Иксрей» при повороте налево врезалась в машину «ВАЗ-2107», под управлением 73-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы водители машин и пассажирки «ВАЗ-2107» женщины 71, 78 и 80 лет. Самую старшую женщину отвезли в больницу, где позже она скончалась.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот уже месяц в Удмуртии активно обсуждают открытие завода по переработке и утилизации отходов 1 и 2 классов опасности, когда начнет работать завод? Подробнее в нашем материале.

- Почему отключили газ у жителей в поселке Машиностроителей и как решается проблема, выяснила «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту возгорания автобуса в Сарапуле организована прокурорская проверка
На детской площадке в Удмуртии 9-летнего мальчика придавило деревянным навесом
В Летнем саду Ижевска появится новый аттракцион
Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии
Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на интересующие вопросы своих поклонников
Пассажирский автобус загорелся в Удмуртии
35-летнего ижевчанина обвиняют в организации занятия проституцией
Ко Дню оружейника в Ижевске пройдет стрит-арт фестиваль
В выходные в Удмуртии утонули три человека
В погоне за легкими деньгами: житель Удмуртии лишился 1,5 млн рублей, решив заработать на бирже
Испытания теплосетей в центральной части Ижевска начнутся позже
Ограничение движения по улице 10 лет Октября в Ижевске продлили
Ижевчанка утонула во время сплава на байдарках
В Удмуртии почти 74 кг опасного мяса сняли с продажи
Осводовцы очистили 10 водоемов в Удмуртии
Судебный пристав в Удмуртии случайно нашел находившегося в розыске осужденного
Количество работающих пенсионеров в Удмуртии снизилось почти в два раза
Спасатели помогли подросткам из Удмуртии выбраться из реки с сильным течением