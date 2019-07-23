Ко Дню оружейника в Ижевске появится сквер имени Калашникова

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-23T10:38:27+03:00

Также в сквере появится памятник легендарному оружейнику

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В Ижевске ко Дню оружейника появится сквер имени Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Большая территория будет вымощена брусчаткой, засеяна газонной травой, обновится наружное освещение. В сквере предусмотрены скамейки с зарядками для телефонов и раздающие вай-фай, - рассказал ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Валерий Грахов.

Общая стоимость работ превышает 45 млн рублей, а площадь застраиваемой площадки – 25 тысяч квадратных метров.

На данный момент памятник Михаилу Калашникову находится в работе, его планируют закончить к началу сентября и установят у первого корпуса ИжГТУ.

По информации пресс-службы администрации города, реконструкция пройдет на Пушечной площади и у «Вечного студента». Там обновят пешеходные дорожки – асфальтобетон заменят брусчаткой и установят новые светильники.

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ИСТОЧНИК KP.RU