По какой причине не ходили автобусы из Ижевска до Хохряков
Жители села Хохряки были возмущены тем, что автобусы №№320 и 450 перестали ходить из Ижевска. Также в соцсетях появилось письмо от АО «ИПОПАТ», где сообщалось о перенаправлении автобусов.
- В целях безопасности перевозки пассажиров по улице Трактовой села Хохряки с 22.07.2019 года маршрут №320 перенаправляется на улицу Выставочную, улицу Новоярушкинскую до села Ягул. Автобус №450 едет по Воткинскому шоссе до поста ГИБДД и поворачивает на Объездную до СНТ «Орбита», – сообщалось в письме.
Однако местных жителей успокоили – это была временная мера. На данный момент автобусы ездят в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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