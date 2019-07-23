По какой причине не ходили автобусы из Ижевска до Хохряков

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-23T12:35:53+03:00

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Жители села Хохряки были возмущены тем, что автобусы №№320 и 450 перестали ходить из Ижевска. Также в соцсетях появилось письмо от АО «ИПОПАТ», где сообщалось о перенаправлении автобусов.

- В целях безопасности перевозки пассажиров по улице Трактовой села Хохряки с 22.07.2019 года маршрут №320 перенаправляется на улицу Выставочную, улицу Новоярушкинскую до села Ягул. Автобус №450 едет по Воткинскому шоссе до поста ГИБДД и поворачивает на Объездную до СНТ «Орбита», – сообщалось в письме.

Однако местных жителей успокоили – это была временная мера. На данный момент автобусы ездят в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU