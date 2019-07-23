В ДТП с «легковушкой» и грузовиком в Удмуртии погиб человек

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-23T11:36:19+03:00

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В Удмуртии 22 июля около 21:50 на 69 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» столкнулись грузовик и «легковушка». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 39-летний водитель машины «Рено-Сандеро», не соблюдая безопасной дистанции врезался в грузовик с полуприцепом, который ехал перед ним. Грузовиком управлял мужчина 34 лет, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель машины «Рено-Сандеро» погиб. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 20 июля, в субботу, под Ижевском произошла смертельное ДТП. Подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU