2019-07-23T10:50:20+03:00
Происшествия

Трое ижевчан подозреваются в убийстве таксиста из Казани

Водитель согласился отвезти мужчин в Ижевск
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске задержали троих местных жителей, которые подозреваются в убийстве таксиста из Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 20 июля житель Казани, работающий в такси, выехал в Ижевск с тремя пассажирами и пропал. Были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что мужчина стал жертвой преступления. По данным следствия, пассажиры решили убить водителя и угнать машину. Они приехали в Казань и вечером 20 июля стали искать водителя. Потерпевший согласился и мужчины выехали в Ижевск. По пути водитель был задушен кабелем, - сообщает ведомство.

Злоумышленники перегнали машину в Ижевск и оставили ее возле лесопосадки, а тело закопали неподалеку. На данный момент готовится ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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