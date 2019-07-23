Группа жителей Удмуртии незаконно организовала казино

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-23T16:02:32+03:00

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В Удмуртии осудили банду местных жителей, которая незаконно организовала в Сарапуле казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 39-летний житель Сарапула создал преступную группу, в которую вовлек шесть человек. Участники незаконно проводили азартные игры в двух игорных заведениях. При этом заведения существовали под видом интернет-клубов, - сообщает ведомство.

Следователями совместно с УЭБ и ПК МВД по Удмуртии все участники банды задержаны. У них изъяли более 20 единиц игрового оборудования, а также деньги, вырученные от проведения игр.

Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, а его соучастникам – 470 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU