2019-07-23T16:03:37+03:00
Общество

Еще два двора отремонтировали в Ижевске

Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды»
Анастасия Захарова
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Молодежная №66, часть двора, которую будут ремонтировать Фото: пресс-служба администрации городаМолодежная №66, часть двора, которую будут ремонтировать Фото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске закончили ремонт в двух дворах: по улице Буммашевская, 92 и Холмогорова, 90. Также в 15 дворах уложили новый асфальт.

Ремонт проходит по принципу софинансирования: не менее 5% вкладывают жители, а остальную часть работ выполняют за счет муниципальных, республиканских и федеральных средств. Например, в доме №66 по улице Молодежная жители отказались участвовать в программе.

При ремонте дворов учли и другие работы, например, ремонт теплосетей, по словам председателя гордумы Олега Гарина, синхронизация работ была обязательной. В некоторых дворах отложили ремонт на год, чтобы УКС сделал теплосети.

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

- Подрядчик оперативно устраняет недочеты, претензий к нему нет, - говорит главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Игорь Максимов.

Всего в этом году отремонтируют 23 двора. Работы планируют завершить до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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