2019-07-24T09:47:35+03:00
Общество

Уроженец Удмуртии Максим Бобков рассказал свою историю в программе «Пусть говорят»

Программа вышла 23 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Бывший участник КВН уроженец Удмуртии Максим Бобков, отчаявшись, решил обратиться в программу «Пусть говорят» на Первом канале. 23 июля в эфире он рассказал о том, что несколько лет подряд его жена не разрешает видеться с дочерью, нарушая решение суда. При этом она требует огромные деньги у мужчины.

- Последний раз я свою дочь видел пять месяцев назад, - рассказывает Максим. – Мы поженились в 2010 году, потом у нас родилась дочь, долгожданная дочь. Первое время жена попросила пожить у мамы, потом мы решили съехаться. Наверное, первая ошибка моя была – это отказ теще. Я ей не разрешил жить с нами в Москве. И вот с этого момента наша жизнь начала рушиться, - пояснил Максим.

Что еще рассказал Максим в эфире Первого канала, смотрите в видео.

Напомним, КВН-щик из Удмуртии записал видеообращение Президенту России Владимиру Путину. В нем мужчина просит пересмотреть законы, которые определяют место жительство и порядок общения с ребенком после развода родителей.

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- На улице Петрова устраняют провал проезжей части. Сообщают, что некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.

Все дело в ребенке? Подробности развода известного юмориста из Удмуртии Максима Бобкова.Звезда команды КВН "Утомленные солнцем" Максим Бобков еще несколько дней назад блистал во всех финальных играх клуба, был лучшим другом Михаила Галустяна и Александра Реввы, женился на красавице из Тулы казалось, что его счастливому будущему ничто не может угрожать. Но вот уже несколько лет Максим ведет настоящий бой за свою дочь. Бывшая жена не позволяет ему видеться с девочкой, нарушая решение суда и требуя с юмориста огромные алименты. Максим убежден, что бывшая возлюбленная стала сектанткой, он опасается, что бывшая супруга уйдет в секту вместе с дочерью. Удастся ли Максиму достучаться до матери своего ребенка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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