20-летний житель Удмуртии до смерти избил незнакомого мужчину

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-24T11:39:46+03:00

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В Удмуртии признали виновным 20-летнего жителя Увинского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 8 июля вечером осужденный приехал с друзьями в соседнюю деревню, где выпивал. После этого он вышел на улицу, где встретил незнакомого 62-летнего местного жителя. Между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек избил потерпевшего ногами и руками. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, - сообщает ведомство.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU