Трамвай №7 сошел с рельсов на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-24T11:37:45+03:00

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В Ижевске 24 июля, в среду, около 11:00 на перекрестке улиц Кирова и К. Маркса трамвай №7 сошел с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- С 11:00 нет движения трамваем №7 в городок Металлургов. Движение трамваев организовано: 7 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - центр. Движение трамваев №№1 и 10 не нарушалось, - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы ИжГЭТ, специалисты подъехали на место. Работы ведутся и уже в течение 5-10 минут движение восстановят. Службы пути проведут замеры колеи и позже будет установлена причина схода трамвая.

Напомним, на улице Петрова устраняют провал проезжей части. Сообщают, что некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.

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Трамвай сошел с рельс в Ижевске .

ИСТОЧНИК KP.RU