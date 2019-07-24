44-летний ижевчанин утонул в реке Подборенка

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-24T11:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна трагедия на воде случилась в Ижевске. На реке Подборенке утонул 44-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 22 июля около 16:10 в реке Подборенка недалеко от улицы Береговая было обнаружено тело 44-летнего местного жителя. По имеющейся информации он был пьяный и упал в реку, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, причиной смерти является утопление. Проводится доследственная проверка, в ходе которой был опрошен очевидец произошедшего – мужчина, ловивший рыбу на пруду и сообщивший о случившемся в оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 20-летний молодой человек избил до смерти незнакомого человека. Из-за чего произошла драка и какое наказание получил виновный читайте по ссылке.

- В Ижевске сошел с рельсов трамвай. Как сейчас ходит транспорт.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU