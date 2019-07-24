Ижевчане смогут увидеть самый красивый августовский звездопад

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-24T12:32:37+03:00

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Жители Ижевска 3 августа смогут наблюдать звездопад (метеорный поток Персеиды). Об этом сообщается в группе «Ижастро».

- В случае благоприятной погоды 3 августа, в субботу, планируется традиционный выезд в поселок Болгуры. Все желающие смогут понаблюдать звездопад, - сообщается в группе.

Кстати, в 2019 году пик активности Персеид, который приходится на 10-12 августа, совпадает с полнолунием, которое может быть помехой для наблюдения.

Напомним, мы собирали фоторепортаж звездопада в Ижевске в 2018 году. Можно пробовать загадывать желание!

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Звездопад Персеиды 2018.Звездоад Персеиды который был в ночь с 12 на 13 августа 2018. Приятного просмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU