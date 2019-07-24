В ДТП с участием «легковушки» и микроавтобуса скончался один человек
В Удмуртии 23 июля на 19 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района столкнулись «ВАЗ-2107» и микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Водитель машины «ВАЗ-2107» 73-летний мужчина при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в микроавтобус, которым управлял 44-летний мужчина, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «легковушки» скончался от полученных травм, его пассажир, 74-летняя женщина получила травмы. Также два пассажира микроавтобуса – 36-летняя и 55-летняя женщины получили травмы, их отвезли в больницу.
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ДТП с участием "легковушки" и микроавтобуса с пассажирами 23 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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