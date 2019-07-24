На одном из домов в Ижевске появится граффити фигуристки Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-24T14:19:23+03:00

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В Ижевске на доме №158 по улице Пушкинская рядом с Птичьим сквером появится граффити с изображением чемпионки мира Алины Загитовой. Об этом журналистам рассказала председатель совета дома Наталья Агафонова.

- Мы хотели, чтобы была тема Алины Загитовой. Почему? Потому что это наша гордость, наше достижение, умница, красавца! Когда люди видят ее, сразу радуются, и чтобы создать радостное настроение у жителей и внести яркие краски в сквер, было принято такое решение. Мы согласовывали с ее папой, он дал добро. Предварительный эскиз, окончательный эскиз и цвета будут доработаны. Рисунок расположится на нашем доме с торца. А также будут изображены наши чемпионы – Кулакова, Чижов, Черезов, Дзюба, Капризов. Целый чемпионский дом! - поделилась Наталья.

Граффити сделает художник, который рисовал изображение Децла с торца дома №275 по улице Карла Маркса, Антон Нырков.

Рисовать начнут после того, как подрядная организация оштукатурит стены и нанесёт резиновую краску, которая отличается стойкостью и долговечностью.

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Отрывок новой короткой программы Алины Загитовой .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU