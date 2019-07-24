2019-07-24T11:44:55+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подарила премьер-министру Японии игрушечную собаку акиту-ину

24 июля фигуристка прибыла в страну восходящего солнца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на приеме у премьер-министра Японии Синдзо Абэ подарила игрушечную собаку породы акиту-ину. Фигуристка прилетела в Японию на серию очередных ледовых шоу.

- Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару (собаку подарили спортсменке в Японии два года назад – Прим. Ред.), - сказал премьер-министр.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Как передает ТАСС, Синдо Абэ отметил, что жители префектуры с нетерпением ждут, когда Алина и ее питомица Масару посетят историческую родину – Акиту.

На что Алина Загитова рассказала, что Масару очень плохо переносит перелеты и ей хотелось бы перевозить собаку не в багаже, а в салоне самолета. Премьер-министр пообещал поговорить с коллегами по этому поводу.

Когда чемпионка мира по фигурному катанию подарила Синдо Абэ игрушечную собаку породы акиту-ину, он пошутил, мол, эта собака будет вместо Масару.

Напомним, Масару Алине Загитовой подарили после триумфальной победы на Олимпиаде-2018. Спортсменка рассказывала, что перед Олимпиадой она была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак породы акита-ину. О такой собаке сняли известный фильм «Хатико». Ей эти собачки сразу понравились. Вручал собаку как раз премьер-министр Синдзо Абэ.

КСТАТИ

Алина Загитова 23 июля поделилась со своими поклонниками отрывком новой короткой программы под мелодичную композицию Ясмин Леви - Me Voy.

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В сезоне 2019/20 Алина Загитова выступит на третьем этапе серии Гран-при, который состоится в Гренобле (Франция) 1-3 ноября, и шестом – в Саппотро (Япония) 22-24 ноября. На этапах она будет бороться за попадание в финал, который состоится 5-8 декабря в итальянском городе Турине.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подарила премьер-министру Японии игрушечную Масару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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