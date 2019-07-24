Пешеходный переход может появиться на улице Щорса в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-24T14:55:01+03:00

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Жители Ижевска жалуются, что на улице Щорса между детским садом и улицей 10 лет Октября, 14 нужен пешеходный переход, потому как там очень большой поток детей ходит и это может быть опасно для них.

В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) главный инженер МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов рассказал, что переход в скором времени появится.

- Хотелось бы сказать, что раз в две недели проводится техсовет по устройству пешеходных переходов. Данный пешеходный переход внесен в список и как будут выделены средства, переход будет обустраивать примерно в 2020 году, - пояснил Фирдаус Мударисович.

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ИСТОЧНИК KP.RU