2019-07-24T15:29:51+03:00
Общество

За полгода в Ижевске произошло 166 ДТП из-за плохих дорог

Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина Кряжева
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Фото: пресс-служба Управления МВД России по г. ИжевскуФото: пресс-служба Управления МВД России по г. Ижевску
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В Ижевске за полгода произошло 166 ДТП из-за плохого состояния дорог. Об этом рассказал сегодня на встрече с журналистами Андрей Монахов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу.

- В результате ДТП погибло шесть человек и 222 получили травмы. За тот же период 2018 года погибло три человека, 148 получили травмы. Также были проведено 13 выездных совещаний, в ходе которых было внесено пять представлений об устранении причин и условий, представляющих опасность для горожан, - пояснил Андрей Монахов.

От граждан в отдел ГИБДД МВД России по Ижевску поступило 158 обращений по поводу плохого состояния дорог, по результатам которых ответственные лица были привлечены к административной ответственности.

Также сотрудниками отдела дорожного надзора управления МВД России по городу был проведен анализ мест очагов аварийности на территории Ижевска. В результате в адрес органом местного самоуправления внесены предложения по улучшению организации дорожного движения, либо ремонтирования в местах концентрации ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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