2019-07-25T10:24:22+03:00
Общество

Фигуристка Алина Загитова вошла в еще один список Форбс

На этот раз составляли рейтинг 40 успешных знаменитостей России моложе 40 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Instagram Алины ЗагитовойФото: Instagram Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова вошла в еще один список Форбс.

- В рейтинг 40 успешных знаменитостей России моложе 40 лет вошли восемь человек в возрасте до 25 лет (включительно). Двое самых юных участниц списка — звездные фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, - пишут на портале Форбс.

Алина Загитова в свои 17 лет имеет доход $0,8 млн, в инстаграм у нее больше 650 тысяч подписчиков. А также девушка в 2018 году стала послом косметической марки Shiseido*, а в феврале 2019 года — экипировочной компании Puma**.

Напомним,"Форбс" подвел промежуточные итоги голосования, где была представлена Алина Загитова.

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- Алина Загитова показала отрывок новой короткой программы. Во время просмотра мурашки обеспечены!

*Шисейдо

**Пума

Гран-при. Финал. Показательные выступления. Алина Загитова.Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото анонса: РИА Новости/Александр Вильф

ИСТОЧНИК KP.RU

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