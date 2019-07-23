Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок короткой программы на сезон 19/20. Видео она опубликовала на своей странице в инстаграм.
- Продолжение следует..., - подписала видео Алина Загитова.
Впервые полную короткую программу фигуристка покажет в Японии на шоу «The ice 2019», которое пройдет с 27 июля по 4 августа.
Для программы спортсменка выбрала композицию Ясмин Леви - Me Voy. А в произвольной программе Алина Загитова с ближайшей осени и до весны примерит на себя образ Клеопатры.
Напомним, Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge.
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Короткая программа Олимпийской чемпионки Алины Загитовой на сезон 19/20 .
ИСТОЧНИК KP.RU
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