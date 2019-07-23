2019-07-23T18:12:30+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок новой короткой программы

Алина совсем недавно рассказала, под какую песню будет программа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм фигуристкиФото: инстаграм фигуристки
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок короткой программы на сезон 19/20. Видео она опубликовала на своей странице в инстаграм.

- Продолжение следует..., - подписала видео Алина Загитова.

Впервые полную короткую программу фигуристка покажет в Японии на шоу «The ice 2019», которое пройдет с 27 июля по 4 августа.

Для программы спортсменка выбрала композицию Ясмин Леви - Me Voy. А в произвольной программе Алина Загитова с ближайшей осени и до весны примерит на себя образ Клеопатры.

Напомним, Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge.

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Короткая программа Олимпийской чемпионки Алины Загитовой на сезон 19/20 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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