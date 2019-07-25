2019-07-25T10:44:02+03:00
Общество

На тротуаре по улице Пушкинская в Ижевске сделают отведение воды в ливневку

Работы планируют завершить в выходные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске на тротуаре по улице Пушкинская сделают лоток для сбора воды и спуска ее в ливневку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Этот тротуар проблемное место, потому как здесь скапливается вода весной во время таяния снега и летом после дождей. Причина в том, что уровень тротуара ниже, чем уровень дороги и воде некуда уходить, - сообщает пресс-служба.

На данный момент на участке идут работы по отведению воды с тротуара. Часть брусчатки убрана, вырыта траншея. Рабочие проложат трубу и соединят ее с коллектором ливневой канализации. Сверху установят дождеприемник. Работы планируют завершить в выходные.

Таким же образом устроят небольшой лоток вдоль тротуара по улице Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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