Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете
Июнь 2019 года в Ижевске оказался самым теплым на планете. Об этом сообщает Начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцента Алла Шумихина со ссылкой на Гидрометцентр России.
- Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США подтвердило, что на Земле наблюдался самый теплый июнь за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют и основные комплекты данных НАСА, Службы по изменению климата «Коперник». Температуры, как суши, так и поверхности моря достигли максимально высоких отметок за всю историю наблюдений, - цитирует Гидрометцентр России Алла Шумихина.
Фото: Алла Шумихина
На карте аномалии месяца отмечены синим цветом.
Также по словам начальника отдела гидрометобслуживания, обычно гребни тепла сопряжены с ложбинами холодно. Именно поэтому Удмуртия и соседние республики «отдувались» за самый жаркий на планете июнь.
Напомним, Удмуртию в ближайшие выходные ждет серьезное похолодание (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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