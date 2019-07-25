Июнь 2019 года в Ижевске стал самым теплым на планете

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-25T09:44:37+03:00

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Июнь 2019 года в Ижевске оказался самым теплым на планете. Об этом сообщает Начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцента Алла Шумихина со ссылкой на Гидрометцентр России.

- Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США подтвердило, что на Земле наблюдался самый теплый июнь за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют и основные комплекты данных НАСА, Службы по изменению климата «Коперник». Температуры, как суши, так и поверхности моря достигли максимально высоких отметок за всю историю наблюдений, - цитирует Гидрометцентр России Алла Шумихина.

Фото: Алла Шумихина

На карте аномалии месяца отмечены синим цветом.

Также по словам начальника отдела гидрометобслуживания, обычно гребни тепла сопряжены с ложбинами холодно. Именно поэтому Удмуртия и соседние республики «отдувались» за самый жаркий на планете июнь.

Напомним, Удмуртию в ближайшие выходные ждет серьезное похолодание (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU