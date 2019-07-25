В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы
В выходные в Ижевске вновь будут ограничения движения. На этот раз ремонтировать теплотрассу будут на улице Свободы на участке от улицы Красногеройская до улицы Советская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Ограничения будут действовать с 20:00 27 июля до 05:00 29 июля. Действие знака «Въезд запрещен» на перекрестке улицы Советская и улицы Свободы на время ограничения будет прекращен, - сообщает пресс-служба.
Напомним, в прошлые выходные ремонт теплотрассы был на улице 10 лет Октября. По какой причине продлевали ограничения движения? (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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