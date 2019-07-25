2019-07-25T09:14:58+03:00
Общество

В выходные в Ижевске ограничат движение по улице Свободы

Действие знака «Въезд запрещен» временно будет прекращено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В выходные в Ижевске вновь будут ограничения движения. На этот раз ремонтировать теплотрассу будут на улице Свободы на участке от улицы Красногеройская до улицы Советская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ограничения будут действовать с 20:00 27 июля до 05:00 29 июля. Действие знака «Въезд запрещен» на перекрестке улицы Советская и улицы Свободы на время ограничения будет прекращен, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в прошлые выходные ремонт теплотрассы был на улице 10 лет Октября. По какой причине продлевали ограничения движения? (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Кто еще заметил с утра смог над Ижевском? Выяснилось что это такое.

- 30-летняя жительница Ижевска решила продать свой аккаунт в онлайн-игре. Но даже там ее поджидали мошенники.

- Гидрометцентр говорит, что в выходные будут снегопады в Европейской части России. А какая погода ждет жителей Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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