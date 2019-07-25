Ижевчанин в гараже полгода изготавливал психотропные вещества

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-25T11:41:54+03:00

Также он в крупном размере сбывал вещества

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В Ижевске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что с декабря 2018 года по апрель 2019 года мужчина в своем гараже изготавливал психотропные вещества, которые потом сбывал на территории города, - сообщает ведомство.

Часть произведенного он сбыл 11 апреля 2019 года своему знакомому. В тот же день сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и МВД по республике мужчина и его знакомый задержаны в Ижевске.

В квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое вещество. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU