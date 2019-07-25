2019-07-25T16:27:59+03:00
Общество

Памятник Чайковскому может появиться на площади у ЖД вокзала в Ижевске

Решение было принято 25 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: yarodom.livejournal.comФото: yarodom.livejournal.com
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Памятник Петра Ильича Чайковского может все-таки появиться в Ижевске. Об этом сообщает пресс- служба администрации города.

- 25 июля Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, по наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов приняла решение о возможности установки памятника на площадке у железнодорожного вокзала, - сообщает пресс-служба.

Автор проекта памятника Виктор Овчинников отметил, что для имиджа республики и Ижевска важна не только промышленная, но и гуманитарная составляющая. По его словам, логичным будет установить памятник на привокзальной площади – месте, которое по праву называют воротами города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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