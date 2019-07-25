2019-07-25T16:26:40+03:00
Происшествия

Обвиняемые в убийстве таксиста жили в Ижевске без официальной регистрации

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал им меру пресечения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В Ижевске определили срок, на который заключат под стражу троих жителей Узбекистана, обвиняемых в убийстве таксиста из Казани. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- 21 июля на трассе «Ижевск - Можга» они задушили 25-летнего жителя Казани, который вез их из Казани в Ижевск. Машину они отогнали в Удмуртию и оставили в лесопосадке, а недалеко закопали тело потерпевшего, - сообщает ведомство.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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