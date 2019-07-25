СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-25T16:48:09+03:00

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«Ижводоканал» планирует выйти с инициативой повышения тарифов на холодную воду. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Чернышев.

- На данный момент городской водопровод и канализация находятся в состоянии, когда он требует особого внимания. Необходимо значительно увеличивать объемы ремонтных работ, строить новые сети. Ижводоканалом совместно с муниципалитетом разработан проект по повышению качества питьевой воды, заявка уже направлена на участие в национальном проекте «Экология». Одновременно предприятие выходит с предложением о возможном повышении тарифа. Муниципалитет, понимая социальную составляющую этого вопроса, взвешенно подойдет к принятию такого решения, - пояснил Сергей Чернышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU