2019-07-26T15:56:35+03:00
Происшествия

Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии

Она утонула 21 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Место, где нашли спасательный жилет женщины. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УРМесто, где нашли спасательный жилет женщины. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
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В Удмуртии нашли тело женщины, которая утонула во время сплава на байдарке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 21 июля, около полудня, при прохождении порога через плотину бывшей Поломской ГЭС на реке Чепца перевернулась байдарка. В водовороте оказались 30-летняя женщина и 33-летний мужчина. Женщина утонула, а мужчину успели спасти участники сплава, - сообщает ведомство.

Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий ниже по течению реки. В рамках доследственной проверки назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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