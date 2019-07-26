Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии
В Удмуртии нашли тело женщины, которая утонула во время сплава на байдарке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 21 июля, около полудня, при прохождении порога через плотину бывшей Поломской ГЭС на реке Чепца перевернулась байдарка. В водовороте оказались 30-летняя женщина и 33-летний мужчина. Женщина утонула, а мужчину успели спасти участники сплава, - сообщает ведомство.
Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий ниже по течению реки. В рамках доследственной проверки назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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