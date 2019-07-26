Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?
26 июля в гостях на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.
Кто имеет право устанавливать газовые счетчики? Какие работы входят в понятие "обслуживание внутридомового газового оборудования"?
Обсуждаем, могут ли подключать газовую плиту работники магазина, в котором она куплена. Что делать, если в инструкции указан определенный срок эксплуатации и он подходит к концу?
Полную запись разговора слушайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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