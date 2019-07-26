2019-07-26T16:33:40+03:00
Общество

Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?

Обсуждаем в эфире радио «КП»-Ижевск»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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26 июля в гостях на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.

Кто имеет право устанавливать газовые счетчики? Какие работы входят в понятие "обслуживание внутридомового газового оборудования"?

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Обсуждаем, могут ли подключать газовую плиту работники магазина, в котором она куплена. Что делать, если в инструкции указан определенный срок эксплуатации и он подходит к концу?

Полную запись разговора слушайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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