2019-07-26T16:06:05+03:00
Происшествия

В реке Чепца в Удмуртии утонул еще один мужчина

Это случилось 22 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.kp.kzФото: www.kp.kz
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В Удмуртии в реке Чепца утонул 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 22 июля группа жителей Глазова отдыхала на берегу Чепцы, при этом мужчины были пьяные. Один из мужчин решил продемонстрировать свои способности нырять и плавать. Он прыгнул с крутого обрыва в реку и утонул, - сообщает ведомство.

В ходе поисковых мероприятий 25 июля тело мужчины было обнаружено на правом берегу реки Чепца. В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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