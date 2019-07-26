В Удмуртии организовано 25 мест для купания
В Удмуртии на данный момент оборудовано 25 мест для купания. Об этом сообщили в МЧС России по республике.
Также в МЧС назвали эти места: городской пляж на Ижевском пруду;
- центральный пляж в Воткинске;
- городской пляж на реке Чепца в Глазове;
- пляж на городском пруду в Можге;
- пляж на Молдаванском пруду в селе Завьялово;
- пляж на пруду в СК «Чекерил»;
- пляж на реке Иж в селе Яган;
- остров Песчаный на реке Кама в Сарапуле;
- пляж на Алнашском пруду;
- пляж на пруду села Варзи-Ятчи в Алнашском районе;
- пляж на реке Кама в селе Благодать (Алнашский район);
- пляж на пруду в деревне Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район);
- пляж на реке Чепца в поселке Балезино;
- пляж на пруду в деревни Пирогово (Завьяловский район);
- пляж на пруду в селе Ягул (Завьяловский район);
- пляж в районе Воложки;
- пляж на турбазе «Югдон»;
- пляж на реке Кама в селе Кама (Камбарский район);
- пляж на Балдеевском пруду (Кизнерский район);
- пляж на реке Кама в селе Яромаска (Сарапульский район);
- пляж на реке Кама в селе Нечкино;
- пляж на «Пенсионерском пруду» в поселке Ува;
- пляж на Ярском пруду; - пляж на Пудемском пруду (Ярский район);
- пляж на реке Кильмезь около деревни Новая-Жикья (Селтинский район)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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