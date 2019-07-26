2019-07-26T16:37:23+03:00
Общество

В Удмуртии организовано 25 мест для купания

В МЧС России по республике рассказали, где они находятся
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
Изменить размер текста:

В Удмуртии на данный момент оборудовано 25 мест для купания. Об этом сообщили в МЧС России по республике.

Также в МЧС назвали эти места: городской пляж на Ижевском пруду;

- центральный пляж в Воткинске;

- городской пляж на реке Чепца в Глазове;

- пляж на городском пруду в Можге;

- пляж на Молдаванском пруду в селе Завьялово;

- пляж на пруду в СК «Чекерил»;

- пляж на реке Иж в селе Яган;

- остров Песчаный на реке Кама в Сарапуле;

- пляж на Алнашском пруду;

- пляж на пруду села Варзи-Ятчи в Алнашском районе;

- пляж на реке Кама в селе Благодать (Алнашский район);

- пляж на пруду в деревне Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район);

- пляж на реке Чепца в поселке Балезино;

- пляж на пруду в деревни Пирогово (Завьяловский район);

- пляж на пруду в селе Ягул (Завьяловский район);

- пляж в районе Воложки;

- пляж на турбазе «Югдон»;

- пляж на реке Кама в селе Кама (Камбарский район);

- пляж на Балдеевском пруду (Кизнерский район);

- пляж на реке Кама в селе Яромаска (Сарапульский район);

- пляж на реке Кама в селе Нечкино;

- пляж на «Пенсионерском пруду» в поселке Ува;

- пляж на Ярском пруду; - пляж на Пудемском пруду (Ярский район);

- пляж на реке Кильмезь около деревни Новая-Жикья (Селтинский район)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ужас... На реке Чепца еще один утонувший.

- Помните утонувшую женщину, которая сплавлялась с мужем на байдарках? Поисковики нашли ее тело. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?
В реке Чепца в Удмуртии утонул еще один мужчина
В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья»
Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии
Детский сад №63 в Ижевске открыли после ремонта
Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Ижевске, отправили в колонию
Министр культуры Удмуртии: «Проект сноса здания театра Короленко будет готов в ближайшее время»
Массовое ДТП на улице Союзной в Ижевске: пять машин и четверо пострадавших
Повысят ли тарифы на холодную воду в Ижевске до 30%
На фан-зоне в Ижевске 26 июля состоится кинопоказ под отрытым небом
В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди
Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске