В Удмуртии организовано 25 мест для купания

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-26T16:37:23+03:00

В МЧС России по республике рассказали, где они находятся

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В Удмуртии на данный момент оборудовано 25 мест для купания. Об этом сообщили в МЧС России по республике.

Также в МЧС назвали эти места: городской пляж на Ижевском пруду;

- центральный пляж в Воткинске;

- городской пляж на реке Чепца в Глазове;

- пляж на городском пруду в Можге;

- пляж на Молдаванском пруду в селе Завьялово;

- пляж на пруду в СК «Чекерил»;

- пляж на реке Иж в селе Яган;

- остров Песчаный на реке Кама в Сарапуле;

- пляж на Алнашском пруду;

- пляж на пруду села Варзи-Ятчи в Алнашском районе;

- пляж на реке Кама в селе Благодать (Алнашский район);

- пляж на пруду в деревне Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район);

- пляж на реке Чепца в поселке Балезино;

- пляж на пруду в деревни Пирогово (Завьяловский район);

- пляж на пруду в селе Ягул (Завьяловский район);

- пляж в районе Воложки;

- пляж на турбазе «Югдон»;

- пляж на реке Кама в селе Кама (Камбарский район);

- пляж на Балдеевском пруду (Кизнерский район);

- пляж на реке Кама в селе Яромаска (Сарапульский район);

- пляж на реке Кама в селе Нечкино;

- пляж на «Пенсионерском пруду» в поселке Ува;

- пляж на Ярском пруду; - пляж на Пудемском пруду (Ярский район);

- пляж на реке Кильмезь около деревни Новая-Жикья (Селтинский район)

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ИСТОЧНИК KP.RU