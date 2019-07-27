2019-07-27T09:38:53+03:00
Происшествия

Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем

Она попросила свою сестру подтвердить рождение ребенка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: agitpolk.ruФото: agitpolk.ru
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В Удмуртии осудили жительницу Можги за мошенничество при получении маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- В 2016 году осужденная попросила свою сестру подтвердить факт рождения ребенка, после чего в Управлении ЗАГС она получила свидетельство о рождении девочки. После этого она обратилась в МФЦ предоставила заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Далее ей выплатили маткапитал в размере 453 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на год пять месяцев условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев. Также она должна будет вернуть 453 тысячи рублей Пенсионному фонду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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