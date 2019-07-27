В результате столкновения двух машин в Удмуртии погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-27T10:22:18+03:00

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В Удмуртии на первом километре автодороги «Старый ижевский тракт» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 27 июля около 03:20 столкнулись две машины «Шевроле Авео» и «Рено Сандеро». В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» 29-летний мужчина и его пассажир 28-летний мужчина погибли. Водитель машины «Шевроле Авео» получил травмы, его отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

После ДТП автомобиль «Рено-Сандеро» загорелся. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU