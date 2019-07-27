В результате столкновения двух машин в Удмуртии погибли два человека
В Удмуртии на первом километре автодороги «Старый ижевский тракт» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 27 июля около 03:20 столкнулись две машины «Шевроле Авео» и «Рено Сандеро». В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» 29-летний мужчина и его пассажир 28-летний мужчина погибли. Водитель машины «Шевроле Авео» получил травмы, его отвезли в больницу, - сообщает ведомство.
После ДТП автомобиль «Рено-Сандеро» загорелся. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевчанка приняла предложение руки и сердца от араба уже на третий день после знакомства.
- В МЧС по Удмуртии рассказали, где в Удмуртии можно купаться.
- Могут ли подключать газовую плиту работники магазина, в котором она куплена. Что делать, если в инструкции указан определенный срок эксплуатации и он подходит к концу? Разбираемся со специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»