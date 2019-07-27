На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт
В Ижевске на улице Фурманова начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии.
- На данный момент работники демонтируют изношенное покрытие на участке улицы Фурманова от пересечения с улицей Азина до перекрестка с улицей Новгородской, - сообщает ведомство.
Далее на участке отремонтируют наиболее поврежденное полотно, поднимут 16 колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары с бордюрным ограждением.
Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и по возможности выбирать альтернативный маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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