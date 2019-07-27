2019-07-27T11:14:34+03:00
Общество

На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минстроя УдмуртииФото: пресс-служба Минстроя Удмуртии
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В Ижевске на улице Фурманова начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии.

- На данный момент работники демонтируют изношенное покрытие на участке улицы Фурманова от пересечения с улицей Азина до перекрестка с улицей Новгородской, - сообщает ведомство.

Далее на участке отремонтируют наиболее поврежденное полотно, поднимут 16 колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары с бордюрным ограждением.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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